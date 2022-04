Arrascaeta - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 03/04/2022 11:16

O Campeonato Carioca acabou com o Fluminense campeão, mas o craque da competição, eleito por um júri de jornalistas que enviaram seus votos antes da final, foi Arrascaeta. O uruguaio é um dos quatro jogadores do Flamengo na seleção dos melhores, ao lado de David Luiz, João Gomes e Gabigol, o artilheiro.

Campeão do Carioca e da Taça Guanabara pelo Fluminense, Abel Braga, que utilizou um time reserva e outro titular ao longo dos três meses de competição, foi escolhido como o melhor técnico. Além dele, o Tricolor foi o segundo com mais jogadores na seleção, com Cano, Nino e André.



Vasco teve dois representantes, com Thiago Rodrigues e Nenê, enquanto o Botafogo só emplacou Daniel Borges. O único clube pequeno com um representante foi a Portuguesa, com Sanchez na lateral esquerda.



A seleção do Campeonato Carioca foi formada com: Thiago Rodrigues, Daniel Borges, Nino, David Luiz e Sanchez; André, João Gomes, Nenê e Arrascaeta; Gabigol e Cano.