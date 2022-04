Treino do Fluminense 29/03/2022 Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 29/03/2022 - CTCC - Germán Cano Treino do Fluminense. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Treino do Fluminense 29/03/2022 Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 29/03/2022 - CTCC - Germán Cano Treino do Fluminense. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FCMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 03/04/2022 17:23

Rio - A diretoria do Fluminense organizou, neste domingo (3), um dia após o título do Campeonato Carioca, uma confraternização com seus jogadores do elenco profissional e com sua comissão técnica para comemorar a conquista do estadual. No evento, um fato curioso chamou a atenção dos torcedores do Clube das Laranjeiras, e também dos Vascaínos.

Isto porque, em um vídeo divulgado nas redes sociais, pessoas presentes na confraternização cantavam uma música provocando o Cruzmaltino, enquanto o atacante Germán Cano pulava e cantava. Confira: