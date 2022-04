Cerveja - Reprodução internet

Rio - Os torcedores brasileiros que viajarem para a Copa do Mundo do Catar, poderão ter um problema bem grande. Isto porque, os interessados em tomarem cerveja durante os jogos do Mundial terão que desembolsar uma alta quantia. Segundo valores flagrados pelo jornal britânico "The Sun", uma simples garrafa de cerveja no Catar custa 11.50 libras (cerca de R$ 70, na cotação atual).

É importante destacar ainda que este é o valor cobrado em março. Naturalmente, com a chegada dos turistas, e a aproximação da data de abertura da Copa do Mundo, a expectativa é de que os preços subam ainda mais.

No entanto, além do preço, existe outra preocupação para os torcedores que viajarão até o Mundial. No Catar, as bebidas alcoólicas só podem ser distribuidas em locais específicos. Para atrair mais turistas, o governo do país irá abrir exceções durante a Copa do Mundo. Enquanto os jogos estiverem acontecendo, as pessoas poderão consumir as bebidas em público, em áreas determinadas pelas autoridades.

Caso uma pessoa seja pega consumindo bebidas alcoólicas em locais não permitidos, poderá ser sentenciado à uma pena de seis ou mais meses de prisão.