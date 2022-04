Matías Galarza deixa o Vasco por empréstimo até o fim do ano de 2022 - Rafael Ribeiro/Vasco

Matías Galarza deixa o Vasco por empréstimo até o fim do ano de 2022Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 05/04/2022 17:05

Rio - O meio-campista Matías Galarza, de 20 anos, foi anunciado como o novo reforço do Coritiba nesta terça-feira, por empréstimo até o fim do ano, para a disputa do Campeonato Brasileiro. Além disso, o acerto do Cruz-Maltino com o clube paranaense tem uma cláusula de compra.

Matías Galarza é o novo reforço do Coritiba Foto: Divulgação/Coritiba

O jogador paraguaio defendeu a seleção nacional na última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Pelo Vasco, o meia disputou apenas cinco partidas, e só entrou como titular uma vez. Em 121 minutos, o atleta não marcou nenhum gol e fez uma assistência.

Em 2020, Galarza foi contratado pelo Vasco, após chamar a atenção nas categorias de base do Olímpia, do Paraguai. No primeiro momento, o Cruz-Maltino acertou o contrato por empréstimo e depois efetivou a compra. O meio-campista tem vínculo com o clube carioca até o final de 2025.