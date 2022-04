Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney quando atuavam juntos no Manchester United - John Peters/Manchester United

Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney quando atuavam juntos no Manchester UnitedJohn Peters/Manchester United

Publicado 05/04/2022 20:05

Rio - Ídolo do Manchester United, o ex-atacante Wayne Rooney, atual treinador do Derby Count, também da Inglaterra, fez diversas criticas a Cristiano Ronaldo, que chegou a ser seu companheiro de equipe na própria equipe inglesa.

"Você teria que dizer não no momento. Ele marcou gols importantes na Champions no início da temporada. Ele marcou o hat-trick contra o Totternham. Mas acho que se você está olhando para o futuro do clube, você tem que ir com jogadores mais jovens e famintos para levantar o Manchester United nos próximos dois ou três anos", disse Rooney, que completou:



"Ele certamente não é o jogador que era aos 20 anos e isso acontece – isso é futebol. Ele é uma ameaça de gol, mas no resto do jogo eles precisam de mais e precisam de jogadores jovens e famintos.” – finalizou o ex-atacante, em entrevista ao Sky Sports.

Cristiano Ronaldo vem sendo alvo de diversas críticas de torcedores do Manchester United. O astro português tem tido desempenhos muito abaixo do esperado pela torcida dos Red Devils. Atualmente o clube ocupa a 7ª colocação no Campeonato Inglês. Além disso, foi eliminado nas oitavas de final da UEFA Champions League para o Atlético de Madrid, ao ser derrotado em pleno Old Trafford por 1 a 0.