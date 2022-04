Ronaldinho Gaúcho recomenda atacante da Seleção ao Barcelona - Foto: FRANCK FIFE/AFP

Publicado 05/04/2022 18:02

Rio - O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho decidiu apoiar a possível ida de Raphinha, do Leeds, da Inglaterra, para o Barcelona, da Espanha. Durante o evento da companhia Metassocer, na Catalunha, o pentacampeão rasgou elogios ao atacante da Seleção Brasileira e afirmou que o atleta tem a qualidade necessária para jogar no clube espanhol.

Raphinha DOUGLAS MAGNO / AFP

"Gostaria muito que viesse. Ele tem muita qualidade, e acredito que se encaixaria muito bem no futebol espanhol. Então se tiver que vir para o Campeonato Espanhol, que venha para o Barça. É um amigo, o conheço há muito tempo e tem muita qualidade", destacou Ronaldinho Gáucho.



Por coincidência, Ronaldinho é amigo do pai de Raphinha. Além disso, o atacante é empresariado pelo ex-jogador Deco, companheiro do Gaúcho no Barcelona.

Na última semana, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, admitiu o interesse na contratação de Raphinha, mas não deu informações sobre uma possível negociação. De acordo com o jornal "Sports", o atacante é o principal alvo do clube espanhol. Além disso, teria feito ao Leeds uma proposta inicial de 35 milhões de euros pelo jogador.