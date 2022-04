Estádio Nacional do Peru - AFP

Publicado 05/04/2022 16:35

Rio - Incertezas e dúvidas rondam a estreia do Flamengo e de outros times na Libertadores da América. O Peru vive uma onda de protestos civis por conta da grave crise que assola o país, impondo alta geral nos preços dos combustíveis, fertilizantes e da cesta básica alimentar. A situação pública fez com que o presidente Pedro Castillo decretasse estado de emergência em Lima e Callao.



Trabalhadores autônomos, operários, caminhoneiros, professores e outras categorias das classes populares peruanas paralisaram o país em uma grande greve geral, desde o último dia 28 de março. O movimento popular se opõe a conduta política de omissão do Governo diante da grave crise que atravessa o Peru.



Por conta dos últimos acontecimentos no país, o governo do Peru proibiu a circulação de pessoas em Lima e Callao até às 23h59 desta terça-feira (05). A medida visa conter os protestos.



Tendo em vista o atual momento no país, a Conmebol não garantiu a realização das partidas da Libertadores e Sul-Americana no Peru. Entre os jogos afetados por essas incertezas estão os confrontos entre Sporting Cristal x Flamengo e Alianza Lima x River Plate, ambas pela primeira rodada da Libertadores; e Ayacucho x São Paulo, na Sul-Americana.



Motivos da onda de manifestações



O estopim para o movimento popular foi a greve dos caminhoneiros diante da alta dos combustíveis. Por consequência do aumento da gasolina e dos fertilizantes, que triplicaram de preço, a alta nos preços de produtos como arroz, batata, milho, algodão, leguminosas e vegetais está prevista para mais de 35%, segundo a Convenção do Agro Peruano (Conveagro).



Muitos motoristas e trabalhadores do setor agrícola estão há cerca de uma semana em greve. Os manifestantes bloqueiam estradas em diversos pontos do Peru e houve conflitos com forças policiais. Até o momento, quatro pessoas morreram.



Esta situação resultou na realização de um toque de recolher para conter os manifestantes.



"O Conselho de Ministros decretou o estado de emergência, suspendendo os direitos constitucionais relacionados com a liberdade e segurança pessoal, a inviolabilidade do domicílio e a liberdade de reunião e circulação na província de Lima e Callao", anunciou o presidente, Pedro Castillo, em discurso transmitido na televisão na noite de segunda.

Em 2021, o país teve um aumento da pobreza em 10%, chegando a atingir mais de 30% da população, e a fome, que atingiu seu maior índice em sete anos no ano passado. Castillo já resistiu à duas tentativas de impeachment em apenas oito meses de mandato. A desaprovação do presidente é de 66%, segundo uma pesquisa do instituto Ipsos feita em março deste ano.