Presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e garoto que teve celular quebrado por CalleriFoto: Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 05/04/2022 15:54

Felipe Goto, atleta do Sub-15 do Palmeiras e garoto que teve o celular derrubado por Calleri, jogador do São Paulo, esteve na Academia de Futebol e foi recebido pela presidente do Alviverde, Leila Pereira, na manhã desta terça-feira e recebeu um aparelho novo.

Após a derrota do São Paulo, pela goleada de 4 a 0, no jogo de volta pela final do Paulistão contra o Palmeiras, o jogador Calleri deu um tapa no celular que estava na mão do garoto e trincou o visor do aparelho.

Para reparar os danos, o atleta do São Paulo se desculpou publicamente e se colocou a disposição de consertar os danos causados ao telefone. Contudo, Leila Pereira acolheu Felipe Goto acompanhado de seu pai e conversou sobre o incidente além de presentear com um novo celular.

O pai do atleta do Sub-15 do Alviverde agradeceu o respaldo dado ao filho pelo clube desde o incidente. Foi oferecido, inclusive, acompanhamento psicológico.