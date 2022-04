Neto alfineta Neymar por má fase: ‘Larga a mão de ser pateta’ | Esporte | O Dia

Apresentador Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Apresentador NetoFoto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 05/04/2022 15:38

Rio - Neto voltou a fazer duras críticas a Neymar. Durante o programa "Os Donos da Bola" desta terça-feira, o apresentador criticou o fato de o camisa 10 comparecer a todas as festas de sua irmã no Brasil e relembrou a declaração do atacante manifestando desejo de atuar na MLS para ter mais tempo de férias.

“Aí você pega o Neymar, que desde 2014 ou 2010, todas as vezes a que irmã teve festa, ele tava aqui. Só uma que não. Aí os comédias vem falar. Não estou nem aí para o Neymar. A obrigação dele é jogar bola. A minha obrigação é apresentar o programa. O Neymar é um fenômeno, mas ele não joga mais bola, não tem velocidade. Ele não faz o que o Raphael Veiga faz, de chegar de trás. Lógico que não dá pra comparar, mas quem joga mais hoje, o Mbappé ou ele? Quem foi o último o campeão? Aí vem dizer que quer jogar nos Estados Unidos, ah larga de ser a mão de ser pateta. Vai ser o Mickey?”, disse Neto.

Neto também criticou a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo.

“Qualquer um que dirigir a seleção brasileira nas Eliminatórias ele fica, vai para a Copa. O Tite mente para nós, em não levar o Danilo, o Dudu, o Raphael Veiga, em não dar uma oportunidade para o Renato Augusto, mas leva o Gabriel Jesus, que não faz gol, é reserva”, afirmou.