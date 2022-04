Felipe Melo cobra jogador do Flamengo na final do Carioca - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 05/04/2022 15:14 | Atualizado 05/04/2022 15:18

Rio - O comentarista Vampeta, da "Jovem Pan", afirmou que, em conversa com Felipe Melo, o meia João Gomes, do Flamengo, curtiu uma publicação do Fluminense após a eliminação para o Olimpia, do Paraguai, na terceira fase da pré-Libertadores, nas redes sociais. No entanto, em campo pela final do Carioca, o volante decidiu "cobrar" o jogador rubro-negro em uma dividida durante o confronto.

João Gomes, do Flamengo, curtiu uma publicação do Fluminense após a eliminação na Libertadores Foto: Reprodução/Twitter

"João Gomes curtiu a eliminação do Fluminense na Libertadores. Felipe Melo falou que o primeiro lance dele no primeiro jogo da final, quando bateu com ele, já chegou (e disse): 'Vai curtir agora, o pau vai quebrar aqui'. Disse que o moleque arregalou o olho", afirmou Vampeta na Jovem Pan.

"Felipe Melo disse que pegou o João Gomes. ‘Filho da p… curtiu a postagem da nossa eliminação. Primeira bola eu dei no meio e disse para curtir a postagem’", concluiu.