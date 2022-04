Iran Ferreira, o 'Luva de Pedreiro' - Reprodução/Instagram

Iran Ferreira, o 'Luva de Pedreiro'Reprodução/Instagram

Publicado 05/04/2022 15:04

Rio - O sucesso de Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, é reconhecido internacionalmente. Uma das personalidades que mais destacou os vídeos do influenciador brasileiro, é Cristiano Ronaldo Júnior, filho do astro português. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (5), Cristianinho aparece mostrando os vídeos do Luva de Pedreiro para sua família. Veja:

Obrigado meu Deus familia do meu ídolo @Cristiano Receba!!! pic.twitter.com/p8ltZh47uM — Luva de Pedreiro (@ocaradaluva) April 5, 2022 "Si. Receba. Graças a deus", disse o filho do camisa sete do Manchester United, enquanto assistia ao vídeo. "Si. Receba. Graças a deus", disse o filho do camisa sete do Manchester United, enquanto assistia ao vídeo.

Vale lembrar que não é a primeira vez que Cristiano Ronaldo Júnior imita Iran Ferreira. No começo de março, o atleta da categoria de base do Manchester United gravou um vídeo fazendo um gol e celebrando da mesma forma que o Luva de Pedreiro.