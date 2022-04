Manchester City e Atlético de Madrid estão escalados para importante duelo pela Champions League | Esporte | O Dia

Manchester City e Atlético de Madrid - Reprodução

Publicado 05/04/2022 16:01

Rio - Manchester City e Atlético de Madrid estão escalados para importante duelo pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O confronto será realizado nesta terça-feira (5), às 16h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, casa do clube inglês.

Os donos da casa, comandados pelo técnico Pep Guardiola, estão escalados da seguinte forma: Ederson, Stones, Aké, Laporte e João Cancelo; Rodri, Gundogan e Kevin De Bruyne; Riyad Mahrez, Bernardo Silva e Sterling. Para o banco de reservas, estão disponíveis os seguintes atletas: Steffen, Carson, Egan-Rilley, Mbete, Zinchenko, Fernandinho, Foden, Grealish e Gabriel Jesus.

Já a equipe do Atlético de Madrid, do técnico Diego Simeone, foi definida da seguinte forma: Oblak, Renan Lodi, Savic, Felipe, Reinildo e Vrsaljko; Llorente, Kondogbia e Koke; Griezmann e João Felix. No banco de reservas, estão: Lecomte, Christian Gómez, Wass, Camara, Hermoso, De Paul, Serrano, Lemar, Angel Correa, Luís Suarez e Matheus Cunha.