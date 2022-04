Fred - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 05/04/2022 16:45

Rio - O clássico entre Flamengo e Fluminense terminou com uma confusão generalizada envolvendo Fred e Bruno Henrique. Nos acréscimos os dois jogadores se envolveram em uma briga e ambos acabaram expulsos. O zagueiro do Tricolor, David Braz comentou o ocorrido no último sábado no Maracanã.

"Depois, vi no vídeo que o Fred foi lá, falou alguma coisa para o Bruno Henrique, o Bruno foi e ficou cabeça com cabeça. Vi os dois lá, o Bruno tacou um copo, aí o Fred, por ação e reação, foi para cima. Falar para o Bruno, viu, ainda bem que os caras seguraram o Fred. Do jeito que o sangue sobe, ele estava sozinho, só com o Paulo Sousa", afirmou em entrevista ao "Charla Podcast".

O Fluminense se sagrou campeão do Carioca após empatar por 1 a 1 contra o Flamengo, no Maracanã. O Tricolor venceu o primeiro jogo da decisão por 2 a 0 e quebrou o jejum de dez anos sem títulos do Estadual.