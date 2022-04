Publicado 05/04/2022 19:39

Rio - A pré-temporada prometeu, e as duas primeiras corridas do Mundial de 2022 da Fórmula 1 cumpriram a expectativa em torno do desempenho da Ferrari. Até aqui, conquistou quatro pódios com sua dupla de pilotos, sendo um deles a vitória de Charles Leclerc na abertura, no Bahrein. E o monegasco garantiu que este é apenas o começo da escalada da equipe italiana na disputa pelo título.



"Com certeza, estou muito feliz com este início de temporada, trabalhando bem com a equipe. A preparação para a primeira corrida foi muito boa”, disse o atual líder do campeonato, com 45 pontos. “Sinto-me bem no geral, mas definitivamente há mais por vir", prometeu.



Da mesma forma como declarou recentemente o seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, Leclerc afirmou que uma das coisas boas sobre o F1-75 é que tem conseguido identificar o que precisa ser melhorado já para as próximas corridas. “Não é o desempenho, exatamente, mas sei o que ainda precisa ser trabalhado para extrair mais do carro.”



"Não sei se será suficiente para vencer o campeonato, ainda é cedo para dizer, mas é um começo de temporada muito bom. Como já disse muitas vezes, acho que o desenvolvimento será fundamental, e nós, como pilotos, precisamos ajudar a equipe da melhor maneira possível para manter essa competitividade", finalizou o ferrarista.



Com o que se viu nos dois primeiros rounds, Leclerc deve travar uma disputa intensa contra Max Verstappen, atual campeão pela Red Bull, ao longo do ano. No GP do Bahrein, o monegasco largou na pole e conseguiu resistir aos ataques do holandês até cruzar a linha de chegada em primeiro. O troco, no entanto, veio na corrida seguinte, na Arábia Saudita, com Max superando o rival na pista e subindo ao lugar mais alto do pódio.



A Fórmula 1 retorna este domingo (10) para a disputa da terceira etapa, o GP da Austrália, em Melbourne.