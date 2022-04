Kevin De Bruyne marcou o gol da vitória do Manchester City sobre o Atlético de Madrid - Oli SCARFF / AFP

Publicado 05/04/2022 18:22

Rio - Jogando em casa, o Manchester City conseguiu vencer o Atlético de Madrid por um a zero. Embora envolva dois grandes times da Europa, o jogo não foi dos melhores. A equipe espanhola, comandada pelo técnico Diego Simeone, inclusive, não deu um chute no primeiro tempo da partida. No entanto, o placar magro faz com que o confronto fique aberto para a partida de volta, no Wanda Metropolitano.

A primeira etapa foi de total domínio da equipe inglesa. O Atlético, que veio a campo com um esquema com três zagueiros e três volantes, apenas se defendeu e tentou resolver a partida em um contra-ataque, algo que quase aconteceu aos 22 minutos, quando João Felix recebeu um lançamento na ponta esquerda e foi até a linha de fundo. No entanto, o português não conseguiu realizar o cruzamento antes do corte de João Cancelo.

Com a defesa da equipe espanhola compacta, o time do Manchester City pouco finalizou com perigo na etapa inicial, fazendo com que o goleiro Oblak quase não trabalhasse.

Ao final do primeiro tempo, um recorde negativo foi batido pela equipe de Diego Simeone. Esta foi a primeira vez nos últimos 18 anos que o Atlético de Madrid passou por um primeiro tempo de um jogo da Champions sem uma finalização sequer.

No segundo tempo, os espanhóis mudaram a postura, e começaram a atacar mais. Duas chances claras foram criadas no começo da etapa final, uma com Griezmann e outra com Llorente. No entanto, as duas foram desperdiçadas.

Aos 22 minutos, o técnico Pep Guardiola fez a substituição que mudou a história da partida. Riyad Mahrez deixou o campo para a entrada de Phil Foden. Dois minutos depois, em seu primeiro toque na bola, Foden lançou para Kevin De Bruyne, que chegou chutando cruzado e abriu o placar para a equipe inglesa.

No restante da segunda etapa, o Atlético de Madrid passou a pressionar a meta defendida por Ederson, mas sem trazer muito perigo.

Com o resultado, a equipe do Manchester City leva a vantagem para a partida de volta, podendo até empatar que mesmo assim se classificará para a semifinal da Liga dos Campeões da Europa.