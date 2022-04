Alisson projeta os confrontos do Brasil na Copa do Mundo - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Alisson projeta os confrontos do Brasil na Copa do MundoFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 05/04/2022 21:38

Rio - O goleiro da Seleção Brasileira, Alisson, projetou os confrontos do Brasil na Copa do Mundo no Catar. O jogador de 29 anos foi questionado sobre o Mundial após a vitória do Liverpool sobre o Benfica, por 3 a 1, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

"Copa do Mundo é muito difícil, a gente viu em 2018. Foi praticamente o mesmo grupo, conseguimos a classificação em primeiro lugar, com ótimas atuações, mas com algumas dificuldades. São equipes que trabalham muito bem taticamente, que se defendem bem", afirmou Alisson.



"Suíça ai mostrando nos últimos resultados que eles tiveram na campanha da Euro, foram muito bem. A Sérvia também, eliminando grandes seleções que eram consideradas favoritas. E Camarões, seleções africanas são sempre fortes fisicamente com muita determinação e muita garra. A gente sabe que não tem nada fácil, vamos encarar dessa maneira, muito concentrado, se preparando muito bem até esse período que temos, com os amistosos", completou.

Além disso, o astro do Liverpool comentou sobre a possibilidade do Brasil conquistar o hexa no Catar. Alisson ressalta que a individualidade dos jogadores pode fazer a diferença contra os adversários na fase de grupos da Copa do Mundo.

"O Brasil sempre chega como favorito, pela qualidade individual dos jogadores. Obviamente, os últimos resultados que tivemos foram grandes resultados. A empolgação fica por parte da torcida. Vamos fazer nosso trabalho com foco total para conquistar o hexa", concluiu.