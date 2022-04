Jean Pyerre - meio-campista do Grêmio - Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 05/04/2022 20:28

Rio - O meio-campista Jean Pyerre, de 23 anos, pode reforçar o Avaí para a disputa do Campeonato Brasileiro. No entanto, apesar do clube catarinense ter acordado com a diretoria gaúcha de dividir o salário do jogador, o Leão da Ilha decidiu recuar nas conversas. A informação é do portal "GE".

Jean Pyerre não atua desde novembro do ano passado e aguarda uma definição nesta temporada. Após deixar o Grêmio, o meio-campista chegou a negociar com o Athletico-PR, mas acabou acertando com o Giresunspor, da Turquia. Por outro lado, os exames médicos detectaram um câncer testicular, o que obrigou o retorno do atleta ao Brasil.

O clube turco não considera que o acordo por empréstimo foi acertado, enquanto o Grêmio afirma que a contratação foi efetivada. O caso está na Fifa e a diretoria do clube gaúcha aguarda uma resposta à contestação do Giresunspor.