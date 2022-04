Técnico Pep Guardiola - Foto: Divulgação/AFP

05/04/2022

Rio - Buscando sua terceira conquista de Champions League como treinador, o catalão Pep Guardiola comemorou a vitória do Manchester City após o jogo com o Atlético de Madrid , nesta terça-feira. Em entrevista após a partida, o comandante elogiou os Colchoneros e falou sobre a estratégia.



Guardiola explicou as mudanças que fez no segundo tempo, que resultaram diretamente no gol de De Bruyne. Gabriel Jesus, Phil Foden e Jack Grealish entraram no segundo tempo e mudaram a partida. Foden, inclusive, foi quem deu a assistência para o gol com apenas dois minutos em campo.



- Jogamos com uma equipe de topo, difícil de enfrentar, mas foi um bom resultado. Tivemos chances de marcar o segundo e terceiro. Os rapazes jogaram bem, mas sabíamos disso. Gabriel e Phil têm uma energia especial e Jack tem qualidade para manter a bola. Hoje o treinador foi muito inteligente - disse.

O treinador do Manchester City deixou claro que a classificação ainda não está garantida e afirmou que sua equipe jogará para vencer no duelo de volta, na capital espanhola.



- Quando fazemos uma substituição é porque achamos que pode ser um pouco melhor. Às vezes funciona, mas outras vezes não. Não é fácil enfrentar um time com muita experiência neste torneio. Vamos lá para marcar e tentar vencer novamente - frisou.

Manchester City e Atlético de Madrid agora se enfrentam novamente na próxima semana, no dia 13 de abril, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League. O duelo será no Estádio Wanda Metropolitano, casa do time espanhol, às 16h (de Brasília).