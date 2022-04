Mais de 2 mil ciclistas profissionais e amadores se reuniram na primeira edição da L'Étape Rio - Foto: Divulgação/L'Étape Brasil

Mais de 2 mil ciclistas profissionais e amadores se reuniram na primeira edição da L'Étape RioFoto: Divulgação/L'Étape Brasil

Publicado 06/04/2022 11:46 | Atualizado 06/04/2022 13:49

Rio - A Tour France, maior evento de ciclismo do mundo, anunciou a segunda edição do L'Étape Rio. A prova, que em sua estreia reuniu mais de 2 mil ciclistas, será realizada novamente entre os dias 24 e 26 de junho na capital fluminense. As inscrições vão até o dia 30 de maio.

Com o objetivo de proporcionar uma das maiores experiências para ciclistas amadores, os participantes vão largar na Marina da Glória, onde será montado o Village, e seguirão pela orla em direção às praias de Copacabana, Ipanema e Leblon. Ainda poderão ser apreciadas as vistas do Pão de Açúcar, e dos "Alpes Cariocas", como Vista Chinesa e Mesa do Imperador. O trajeto completo, calculado em 102 quilômetros e 1.092 metros de altimetria acumulada, promete também passar por trechos dos Jogos Olímpicos Rio 2016 na modalidade ciclismo de estrada.

Os interessados já podem se inscrever pelo site www.letaperio.com.br , que também terão a opção de escolher um trecho menor, com cerca de 46 quilômetros, mas que ainda promete uma experiência única e memorável. Os preços dos percursos, tanto longo quanto curto, aumentam de acordo com o lote. O valor atual se encontra em R$ 1040 e é composto por 1 kit de cronometragem com 3 chips: 1 adesivo de capacete, 1 placa de frontal de bicicleta, 1 adesivo de canote. Além de, 1 jersey de ciclismo.

A prova L'Étape Brasil by Tour France terá o Santander como title sponsor em parceria assinada para as temporadas de 2022 e 2023. Por isso, em promoção, os primeiros 100 clientes do banco que fizerem suas inscrições terão 50% de desconto.