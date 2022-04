Copa do Mundo no Catar não terá 100 minutos de partida - Foto: KARIM JAAFAR / AFP

Publicado 06/04/2022 15:23 | Atualizado 06/04/2022 15:23

Rio - A Fifa emitiu um comunicado oficial para afastar os boatos de que teria interesse em prolongar a duração dos jogos da Copa do Mundo para 100 minutos. Em nota, a entidade máxima do futebol esclarece que não haverá alterações nas partidas do Mundial no Catar.

"A partir de alguns relatos e rumores divulgados hoje, a Fifa gostaria de esclarecer que não haverá alterações nas regras sobre a duração das partidas de futebol a Copa do Mundo de 2022 ou qualquer outra competição", informa nota oficial da Fifa.

O rumor teria iniciado após o jornal italiano "Corriere dello Sport", afirmar que a Fifa estaria se mobilizando para ampliar a duração do tempo das partidas, a começar pelo Mundial no Catar. Neste caso, os confrontos passariam de dois tempos de 45 minutos para duas etapas de 50.

Além disso, a publicação destacou que o presidente da entidade máxima do futebol, Gianni Infantino, gostaria de encerrar com o tempo em que a bola "não está rolando" para melhorar o espetáculo no campo.