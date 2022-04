Danilo - Divulgação / Conmebol

DaniloDivulgação / Conmebol

Publicado 06/04/2022 11:30

Rio - O jogador do Palmeiras, Danilo, utilizou as redes sociais para se desculpar após utilizar um termo homofóbico para se referir ao São Paulo. Na comemoração do título do Campeonato Paulista, o jovem chamou o rival de "Bambi".

"Estou aqui para pedir desculpas a todos pela forma como me comportei depois da conquista do título paulista. Acabei me deixando levar pelo calor do momento e usei algumas palavras que não deveria ter usado", disse em texto publicado no seu perfil oficial no Instagram.

O caso parou no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP) e será analisado. Ao pedir desculpas pelo ocorrido, o volante citou a sua origem e disse não tinha a intenção de ofender os torcedores do São Paulo.

"Sou negro, nasci no Nordeste e vim de família humilde. Jamais faria algo com a intenção de agredir ou ofender alguém. Quem me conhece sabe do meu caráter e de todas as dificuldades que superei para chegar a um dos maiores clubes do futebol mundial", afirmou.