Alan KardecDivulgação / Shenzhen

Publicado 06/04/2022 18:00

Rio - O atacante Alan Kardec, revelado na base do Vasco, pode estar voltando ao futebol brasileiro. O jogador, de 33 anos, notificou judicialmente o Shenzhen, da China, em relação a uma dívida de cinco meses de salários atrasados. Caso os chineses não quitem a dívida, o centroavante entrará com uma ação na Fifa.

De acordo com o portal "globoesporte.com", o problema envolvendo o jogador e o clube vem desde o começo de 2022. Kardec já buscava um acordo com o clube chinês e havia dado um prazo para o pagamento de salários. Na época, a equipe devia quatro meses, mas quitou parte da dívida e controlou a situação. No entanto, depois disso, o brasileiro não recebeu nada.

De acordo com o site, o desejo do atacante é retornar ao futebol brasileiro. Em janeiro, o empresário de Kardec, Marcos Casseb, revelou que havia sido procurado por clubes do país. O obstáculo, porém, é a janela de transferências, que se encerra no dia 12 de abril, na próxima terça-feira.

Alan Kardec foi revelado pelo Vasco e teve passagens por clubes importantes como Santos, São Paulo e Palmeiras. O jogador, de 33 anos, atua desde 2016 no futebol chinês.