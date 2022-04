Arthur Aguiar no quarto secreto do 'BBB 22' - Reprodução/Gshow

Publicado 06/04/2022 17:34

Ainda restam algumas semanas para o término do Big Brother Brasil, mas o campeão já está praticamente definido. O ator Arthur Aguiar é o favorito do público para vencer a edição. Durante o programa 'Donos da Bola', o apresentador e ex-jogador Neto criticou o participante.



"Eu não assisto esse negócio de 'Big Brother' aí. Parece que nem pode falar sobre isso aqui na Band, mas eu vou falar, não tô nem aí. O cara traiu 17 vezes a mulher e vai ganhar o 'Big Brother'. Acaba o Donos da Bola aí. É o fim, velho. O mundo acabou", declarou Neto.

As críticas de Neto são por conta do relacionamento de Arthur com a esposa Maira Cardi. O ator já traiu a mulher algumas vezes, a influenciadora digital chegou a encerrar o matrimônio, mas os dois estão juntos novamente. Na última terça, Arthur foi escolhido pelo público para ir ao quarto secreto.