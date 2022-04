Em reunião em Luque, Conselho da Conmebol se posicionou contra o projeto de realização da Copa do Mundo a cada dois anos - Foto: Divulgação/Conmebol

Rio - Os clubes do futebol mexicano podem retornar em 2023 para disputar a Libertadores e a Sul-Americana. De acordo com informações da "TNT Sports", a Conmebol convidou as equipes do país da América do Norte para participarem novamente das principais competições da América do Sul.

De acordo com a emissora, ainda não houve uma resposta dos clubes mexicanos. A decisão seria para trazer um equilíbrio maior e uma evolução técnica nas competição. Nos últimos anos, os clubes brasileiros têm sido dominantes e o futebol mexicano é visto como um possível adversário de peso.

A última vez que clubes do México disputaram o torneio foi em 2016. Caso, as equipes do país retornem para as competições da Conmebol é possível que o Brasil tenha seu número de participantes na Libertadores reduzido. A mudança fez com que o Brasileirão levasse seis clubes para a competição. Antes eram apenas quatro.