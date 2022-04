Histórico! Renata Silveira estreará como narradora da Globo em jogos masculinos na TV aberta | Esporte | O Dia

Renata Silveira fará sua estreia em jogos masculinos na TV Aberta - Divulgação

Renata Silveira fará sua estreia em jogos masculinos na TV AbertaDivulgação

Publicado 06/04/2022 15:42

Rio - Para esta edição do Campeonato Brasileiro, o Grupo Globo trará uma grande mudança nas escalas de narradores para a competição. Pela primeira vez na história da TV aberta no Brasil, uma mulher irá narrar os jogos ao longo do ano. Trata-se de Renata Silveira, que vem sendo destaque por conta de suas atuações no SporTV. A informação é do jornalista Gabriel Vaquer, colunista do portal "Notícias da TV".

Vale relembrar que esta não é a primeira oportunidade de Renata Silveira na TV aberta. Isto porque, no começo deste ano, a narradora participou da transmissão do duelo entre Flamengo e Grêmio, no dia nove de fevereiro, pela semifinal da Supercopa Feminina.



A data de estreia da narradora no Campeonato Brasileiro ainda não está definida, podendo acontecer em breve, dependendo das necessidades da emissora. Renata se junta a Gustavo Villani no quadro de reservas imediatos dos principais narradores da competição: Cléber Machado, para as equipes de São Paulo, e Luís Roberto, para os clubes do Rio de Janeiro.