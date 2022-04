Mbappé - AFP

MbappéAFP

Publicado 06/04/2022 16:01

Rio - Famoso no Brasil pelas declarações recentes de que Neymar treina no "limite da embriaguez", o jornalista francês Daniel Riolo foi destaque na imprensa do seu país nas últimas horas. Isso porque ele garantiu que o Paris Saint-Germain chegou a um acordo com Kylian Mbappé para a renovação de contrato.

Em participação na emissora de TV "RMC", o jornalista afirmou que a notícia será divulgada pelo clube francês nas próximas semanas. A negociação envolvendo o atacante mobilizou inclusive o presidente da França, Emmanuel Macron.

Principal destaque da seleção da França, Mbappé foi revelado pelo Monaco e se transferiu para o PSG em 2018. O jovem, de 23 anos, tem contrato com o clube francês até o meio de 2022 e o Real Madrid deseja a sua contratação.