Publicado 06/04/2022 16:51

Ex-integrante da comissão técnica do treinador Alex Ferguson, Mike Clegg decidiu relembrar a passagem do meio-campista Anderson pelo Manchester United. Em entrevista ao site britânico “The Athletic”, Clegg fez questão de elogiar o jeito descontraído de ser do ídolo do Grêmio, mas, por outro lado, não poupou críticas em relação ao comportamento profissional do ex-jogador.

“Anderson era uma ‘peça’. Como pessoa, não há melhor, era popular com todos, mas era preguiçoso e arranjava sempre alguma desculpa”, disse Clegg.

O ex-auxiliar de Ferguson também usou o bom humor para dizer que tinha pensado em uma solução que poderia ser usada quando ele não estivesse satisfeito com o meia brasileiro:

“Eu tinha um taco (de beisebol), e pouco depois de ele chegar aqui, disse ao Alex Ferguson que caso ele (Anderson) continuasse assim, eu ia bater nele com meu taco”, relembrou.

Clegg também relata qual foi a reação de Ferguson sobre sua ideia de “punir” Anderson. “Não se atreva. Ele me custou muito dinheiro. Você não pode bater num dos meus jogadores. Está maluco?”, disse o treinador. Porém, o ex-auxiliar também conta que Ferguson entrou na brincadeira com o passar do tempo. “Onde está esse taco? Me dá! Quero bater nele”.

“Anderson era mais do que capaz de ter sido um jogador completo, só precisava ter a cabeça no lugar, mas nunca manteve a forma física e preferiu não trabalhar”, concluiu Clegg.