WSL em Bells Beach, na Austrália - Divulgação/WSL

Publicado 08/04/2022 13:59

Palco de marcos históricos do surfe, como o surgimento da triquilha, em 1981, e de títulos de grandes nomes do esporte como Sunny Garcia, Mark Occhilupo, Kelly Slater, Adriano de Souza e Andy Irons, a etapa de Bells Beach, na Austrália, é a mais tradicional da modalidade. De fora do calendário do circuito na última temporada, retorna neste ano, entre os dias 9 e 19 de abril, com a presença de nove brasileiros em busca do título. O Globoplay transmite ao vivo todos os duelos até às oitavas e, a partir das quartas de final, o sportv3 exibe as baterias decisivas até a decisão.



Para as transmissões desta etapa, o sportv contará com os comentários do surfista profissional Jessé Mendes, que atualmente compete no WQS, a divisão de acesso do surfe mundial e é casado com a brasileira Tatiana Weston Webb, vice-campeã mundial em 2021 e única representante do país na competição feminina da WSL.

“Estou super feliz e animado com esta oportunidade de participar, durante os breaks dos eventos deste ano, da transmissão de Bells Beach, uma etapa especial e que tem muita história a ser contada. Vou poder passar um pouco da minha experiência como surfista, tentando trazer o máximo de informações, com o olhar de quem ainda compete profissionalmente”, diz Jessé Mendes, que estará nas transmissões ao lado dos narradores Bruno Fonseca e Sergio Arenillas e os comentaristas Bruno Bocauyva, Claudinha Gonçalves e Diogo Mourão.



Entre os nove representantes brasileiros, destaque para o bom momento de Tatiana Weston-Webb, campeã na etapa portuguesa de Peniche e para dois paulistas: Filipe Toledo, o mais bem colocado, ocupando atualmente a quarta posição na classificação geral; e Caio Ibelli, finalista na temporada 2017 e que mais uma vez substituirá o tricampeão Gabriel Medina. Mas se o brasileiro já confirmou que não estará em ação nesta quarta etapa, outro tricampeão, o australiano Mick Fanning, vai competir em Bells Beach como convidado. Considerado uma das lendas do surfe, Fanning tem uma ligação forte com a etapa, já que conquistou o lugar mais alto do pódio por quatro vezes.