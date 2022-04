Abel Braga - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 08/04/2022 13:17 | Atualizado 08/04/2022 13:22

Rio - Campeão carioca pelo Fluminense, Abel Braga não deixou de aproveitar para alfinetar o Flamengo nesta sexta-feira nas Laranjeiras. Em momento de discurso na sala de troféus do Tricolor, o comandante ironizou o momento atual do clube da Gávea.

''Me preocupa se causamos um pouco de dano e hoje o Ninho foi invadido, essa coisa toda. Que se f... eles", provocou Abel Braga, gerando risadas entre membros da comissão técnica, dirigentes e jogadores.

Nesta sexta-feira, o CT do Ninho do Urubu foi palco de protesto de torcedores do Flamengo. Jogadores e membros da comissão técnica foram hostilizados pelos rubro-negros. Os veículos dos atletas receberam socos e tapas dos torcedores.

Abel Braga dirigiu o Flamengo em duas passagens a última em 2019. O técnico saiu após receber muitas críticas dos torcedores, mesmo após o título do Carioca. Na final do último estadual, o Fluminense foi campeão ao derrotar o maior rival na decisão.