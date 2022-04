Mbappé tem contrato com o PSG apenas até o meio do ano - AFP

Publicado 08/04/2022 11:56

Na tentativa de renovar o contrato de Mbappé, o Paris Saint-Germain estaria oferecendo uma quantia considerada como loucura para o atacante francês. A proposta seria bem maior em relação ao oferecido pelo Real Madrid, cerca de 30 milhões de euros (R$ 155 milhões) por ano, que estaria de olho na contratação do craque.

De acordo com o jornalista espanhol Guillem Balague, da Sky Sport, a oferta chegaria a 150 milhões de euros (R$ 780 milhões) por duas temporadas, o que equivale a 75 milhões de euros (R$ 389 milhões) por ano. Em parâmetros mensais, o calculo é de 6,2 milhões de euros (R$ 32 milhões) por mês.

A oferta astronômica está sendo feita para que Mbappé não deixe o time ao fim de seu contrato em junho. Caso não acerte uma renovação com o clube francês, o atleta tem chance de ir, de graça, para o Real Madrid, principal interessado na sua contratação.

Na negociação, até Emmanuel Macron, presidente da França, já se posicionou a fim de tentar manter o atacante em território francês. No entanto, o jogador ainda não tomou uma decisão mesmo com inúmeras tentativas do PSG.