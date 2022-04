O Rei e Rainha do Mar divulga seu calendário 2022 com três etapas - Divulgação / Effect Sport

Publicado 08/04/2022 10:34

Rio - O Rei e Rainha do Mar apresenta seu calendário para a temporada 2022 com o astral sem igual do evento. Após a inesquecível etapa do Rainha do Mar em fevereiro, o maior festival de águas abertas e esportes de praia do Brasil confirma três etapas para este ano: Cabo Frio, Niterói e a tradicional prova em Copacabana.

Após o sucesso da edição do último ano, o Rei e Rainha do Mar – Cabo Frio abre o calendário no dia 22 de maio, na Praia do Peró, com visual espetacular. As inscrições estão disponíveis por meio do site reierainhadomar.com.br, com provas para todos atletas entre mulheres, homens, crianças e PCD (pessoas com deficiência) de todo o país.

O percurso da prova oferece lindos cenários da orla cabo-friense, incluindo volta no Morro do Vigia. Para deixar a etapa ainda mais atrativa para os participantes, a praia exibe a Bandeira Azul, selo de qualidade ambiental internacional dedicada ao reconhecimento da gestão sustentável do local.

Provas de natação no mar, corrida na areia e biathlon (natação e corrida) estão no programa do Rei e Rainha do Mar – Cabo Frio. Entre as opções de natação, estão a open (500 metros), sprint (1 km), classic (2,5 km), challenge (4 km), enquanto a corrida oferece o beach run (2,5 e 5 km) e o beach biathlon (1 km de natação no mar e 2,5 km de corrida na areia da praia). Após sucesso na edição 2021, a categoria trail run está confirmada mais uma vez, com percurso de 8 km.

As crianças também têm lugar na etapa de Cabo Frio do Rei e Rainha do Mar, com provas de corrida e natação dedicadas a elas (a partir de 3 anos para kids run e 9 anos para natação no mar). O evento oferece todo suporte de segurança para seus participantes, com equipes no mar e na areia.

Niterói, Copacabana e mais novidades

O calendário para a temporada 2022 do Rei e Rainha do Mar tem mais duas edições confirmadas, uma em Niterói e outra em Copacabana, tradicional palco do evento. Porém, novidades podem surgir no cronograma de etapas.

A Praia de Camboinhas estreia entre os cenários do Rei e Rainha do Mar em setembro, no dia 18, em aguardada prova entre os atletas. Copacabana encerrará a temporada dia 11 de dezembro, no posto 5 da “Princesinha do Mar”. As inscrições e mais informações sobre as etapas estarão disponíveis, em breve, no site reierainhadomar.com.br.

“Abrimos 2022 com uma edição muito especial, que foi o Rainha do Mar, promovendo a força das mulheres no esporte. Agora temos três edições confirmadas para o calendário, mas estamos próximos de aumentar esse número. Atletas podem ter mais uma ou duas etapas do Rei e Rainha do Mar ainda este ano. Por isso, fiquem ligados em nossos perfis nas redes sociais para as novidades”, avisa o CEO da Effect Sport, Pedro Rego Monteiro.

Maior festival de águas abertas e esportes de praia do Brasil, o RRM é realizado desde 2009 pela Effect Sport, promovendo a milhares de atletas, entre profissionais e amadores, uma incrível experiência em belos cenários do litoral brasileiro. Com dezenas de etapas e evoluindo ao longo da história, o evento recebeu multicampeões olímpicos e mundiais, como Ana Marcela Cunha, Sharon Van Rouwendaal, Ferry Weertman, Aaron Peirsol e Oussama Mellouli.