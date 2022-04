Rede Globo - Reprodução

Publicado 08/04/2022 10:30

Rio - O Campeonato Brasileiro começa neste sábado, dia 9, com um calendário diferente. Por conta da Copa do Mundo, a principal competição do país vai até o mês de novembro. Responsável pela transmissão do torneio, a Rede Globo promete uma transmissão diferente, com "show de imagens" para o público. A emissora afirma que a competição contará com novos takes, replays esclarecedores, uma linguagem mais moderna e vinhetas de abertura renovadas.



"Estamos levando um pouco da tecnologia, estrutura e qualidade na captação das imagens usadas nas novelas e séries produzidas pela Globo para dentro dos gramados, nas transmissões de futebol. Com a ajuda delas, contaremos a história das partidas de uma forma diferente, com informação, plasticidade e uma linguagem moderna, para fazer com que os fãs do futebol se sintam cada vez mais imersos nas partidas", afirma George Guilherme, Gerente de Futebol do Esporte da Globo.

As principais partidas da competição, exibidas pela TV Globo, sportv ou pelo Premiere, poderão contar com até 29 câmeras de última geração espalhadas pelos estádios e equipamentos exclusivos para mostrar, com qualidade de cinema e uma linguagem que se aproxima dos videogames, as reações dos jogadores dentro de campo, a torcida, os detalhes de cada lance e a trajetória da bola de dentro dos gols, sob a perspectiva dos goleiros.



Com narração de Luis Roberto e comentários de Casagrande, Roger Flores e Paulo César de Oliveira, o confronto entre Botafogo e Corinthians, neste domingo, será exibido para todo o país, exceto Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Esses estados assistem ao duelo entre o atual campeão Atlético-MG e o Internacional, com narração de Cléber Machado e comentários de Fábio Junior, Mauricio Saraiva e Janette Arcanjo. O ‘Segue o Jogo’ estará de volta nas noites de quarta-feira a partir de maio, sob o comando de Lucas Gutierrez e Paulo Nunes, trazendo os gols da rodada do meio de semana de forma leve e descontraída.



No sportv as partidas de futebol ganham uma linha do tempo vertical, grafismo inédito no futebol, que vai facilitar a compreensão da história do jogo. Ela ficará disponível no lado direito da tela, mostrando em que momentos aconteceram os lances cruciais da partida, como gols, cartões e substituições. A cobertura do Brasileirão segue também em todos os programas do sportv, com matérias especiais e análises do time de comentaristas. Entre eles, o ‘Troca de Passes’, que vai ao ar sempre após as rodadas, repercutindo o melhor dos jogos, e a nova série ‘Jogo Duro’, do Baú do Esporte, que relembra as campanhas de clubes que conseguiram voltar à elite do futebol depois de temporadas difíceis na série B. Já disponível para os assinantes de Globoplay + canais ao vivo, os quatro episódios da série vão ao ar também no sportv durante esta semana, às 15h30, logo após o ‘Seleção sportv’.



A participação feminina nas transmissões do Campeonato Brasileiro estará ainda mais presente nessa temporada. A narradora Renata Silveira passará a integrar o time regular das transmissões do futebol masculino na TV Globo. “Estou muito feliz e honrada com mais esse passo na minha carreira. A expectativa é que tenhamos jogos muito disputados e com um nível competitivo muito alto. Além de Atlético-MG, Palmeiras e Flamengo, que ficaram com o título nos últimos anos, outras equipes se reforçaram e chegam com muita força para esta temporada”, ressalta Renata Silveira.



O Brasileirão também ganha novas vinhetas de abertura das transmissões. Na TV Globo, a vinheta marca o reencontro do torcedor com o templo do futebol, acompanhando a chegada no entorno do estádio, o início da festa do lado de fora, com faixas e camisas, e mostrando que estádio é sim a casa do fã do esporte. No sportv, a vinheta faz um paralelo entre futebol e arte. Ligação que segue durante as transmissões, ao levar verdadeiras obras-primas em jogadas, gols e lances para a casa de cada um dos torcedores.