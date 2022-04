Rede Globo - Reprodução

Publicado 08/04/2022 11:17

Rio - Com o fim do ciclo de Galvão Bueno como narrador chegando ao fim, a Rede Globo estaria procurando um novo perfil de narração. De acordo com informações do portal "Notícias da TV", a emissora fez uma pesquisa sobre a Copa do Mundo de 2022 e também para questionar a audiência sobre possíveis profissionais que possam vir a ser contratados pela emissora para exercer a função de narrador.

A pesquisa apareceu alguns dias após Galvão anunciar que encerra sua passagem como narrador da emissora no fim do ano, após o Mundial do Catar. Ele poderá firmar acordos pontuais para trabalhos específicos na Globo, mas seu foco será o investimento em plataformas digitais.

No formulário divulgado pelo portal, a rede de TV do Rio pergunta ao leitor em que local ele pretendia assistir a Copa: na TV aberta, TV fechada pelo SporTV ou no Globoplay, a plataforma de streaming do conglomerado de mídia nacional. Além disso, as preferências do público em relação aos profissionais da área foram questionados. Nomes de outras emissoras poderiam ter sido ditos.

Com a saída de Galvão Bueno, a tendência é que Luís Roberto se torne o narrador número 1 da emissora. Porém, a contratação de novos nomes poderão acontecer e a pesquisa indica um interesse da Globo de saber o perfil que agrada os torcedores.