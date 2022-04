Técnico Pep Guardiola busca o título da Liga dos Campeões pelo Manchester City - Foto: Lindsey Parnaby/AFP

Técnico Pep Guardiola busca o título da Liga dos Campeões pelo Manchester CityFoto: Lindsey Parnaby/AFP

Publicado 08/04/2022 13:31 | Atualizado 08/04/2022 13:34

Dois dias antes do confronto decisivo entre Manchester City e Liverpool, pelo Campeonato Inglês, Pep Guardiola descartou a possibilidade de treinar a Seleção após a Copa do Mundo do Catar. O técnico reafirmou o desejo de cumprir o contrato com os Citizens e de continuar por mais anos.



"Hoje não (treinará a Seleção)... Estou sob contrato e muito feliz. Estou disposto a ficar para sempre aqui. Eu renovaria o contrato por dez anos, mas agora não é o momento. Não sei de onde veio (essa notícia)", afirmou Guardiola em coletiva de imprensa.



A notícia sobre uma possível proposta da CBF para contratar Guardiola foi publicada pelo jornal espanhol 'Marca', na quinta-feira. O treinador seria a principal opção para substituir Tite, que sairá após a Copa do Mundo.



Chamado de melhor técnico por Jurgen Klopp, do Liverpool minutos antes de sua coletiva de imprensa, Guardiola discordou do elogiou do adversário de sábado.



"Eu não me tornei treinador para ser melhor. Muito obrigado, mas não sou. Eu gostaria de dizer que sou o melhor, mas não sou", disse Guardiola, também comentando sobre o confronto decisivo pela liderança do Campeonato Inglês.

"Serão três pontos extremamente importantes, mas continua havendo sete jogos restantes. Mas é importante? Claro que é".