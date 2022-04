Técnico dá cabeçada em assistente mulher em partida do Estadual - Foto: Reprodução/Twitter

Publicado 10/04/2022 18:21 | Atualizado 10/04/2022 19:31

Rio - O confronto válido pelas quartas de final do Campeonato Capixaba entre o Desportivo Ferroviária e Nova Venécia, ficou marcada por uma agressão cometida pelo técnico Rafael Soriano contra a assistente de arbitragem Marcielly Netto no intervalo da partida.

Após o término da primeira etapa, o treinador ficou insatisfeito com o árbitro Arthur Gomes Rabelo, que não deixou o Desportiva Ferroviária cobrar o escanteio. No gramado, Rafael foi tirar satisfações com a equipe de arbitragem e deu uma cabeçada na bandeirinha, que levou as mãos ao rosto.

Em seguida, Soriano foi expulso pela agressão e ainda deixou o campo reclamando. Além disso, o treinador negou ter dado uma cabeçada na assistente e a desafiou a registrar um Boletim de Ocorrência. O técnico alega que Marcielly "quer aproveitar de uma situação porque é mulher".