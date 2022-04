Presidente Jair Bolsonaro (PL) - AFP

Rio - O presidente Jair Bolsonaro é um fã de futebol. Ele já apareceu muitas vezes com a camisa de vários clubes do futebol brasileiro e muito se especula sobre seu verdadeiro time. Nascido em Campinas, interior de São Paulo, mas com a vida pública no Rio, o político revelou que além do Palmeiras, seu clube de coração, tem um carinho especial por uma equipe da Cidade Maravilhosa.

"Sou palmeirense de coração. Começamos mal (no Brasileirão), perdemos por 3 a 2 em um excelente jogo do Ceará. Que sirva de alerta. Meu segundo time do coração é o Botafogo, que apanhou do arquirrival do Palmeiras, que é o Corinthians. Campeonato começou muito bem para o Atlético-MG, que ganhou do Internacional. Um pequeno retrato 3×4 do que pode ser o campeonato. Parece que o Palmeiras vai priorizar a Libertadores, com toda certeza temos tudo para sermos tricampeões da Libertadores. Começamos bem o ano com a Copinha, e não começamos bem que mais uma vez não conseguimos o bi mundial no Catar, fica para o corrente ano", afirmou em entrevista ao jornal "O Liberal".

Sobre o título do Campeonato Brasileiro, o presidente acredita que o Atlético-MG vai emplacar o bi. Bolsonaro não mostrou muita confiança em um ano vitorioso para o Flamengo. "Uma surpresa foi o Santos, com um time em formação, empatar com o Fluminense. Eu acredito que o ano (no Brasileirão) será para o Atlético-MG. O Flamengo não mostrou força lá em Goiânia, enfrentando o Atlético-GO, e quase saiu perdendo. Time grande perder para o Atlético-GO não é novidade e nem zebra, é mérito do Atlético-GO", disse.