Robert Lewandowski - AFP

Publicado 11/04/2022 13:04

Rio - Eleito o melhor jogador do mundo nas últimas duas temporadas, o atacante Robert Lewandowski vem sendo assediado por muitos grandes clubes da Europa. E de acordo com a emissora do seu país "TVP Sport", o polonês já decidiu seu futuro. O grupo televisivo cravou que o atacante vai trocar o Bayern pelo Barcelona na próxima temporada.

De acordo com a emissora, Lewandowski já comunicou ao time alemão a sua decisão de deixar a equipe neste verão. O atacante ainda teria o interesse de outros clubes, como PSG, Manchester City e Liverpool.

O anúncio do centroavante ao Bayern teria acontecido através de uma ligação do próprio atleta para o ex-goleiro, Oliver Kahn, atual diretor geral do clube alemão. No Barcelona, Robert Lewandowski irá assinar um contrato de três anos. Aos 33 anos, Lewa está em sua oitava temporada seguida pelo Bayern. Na atual, o polonês marcou 46 gols e quatro assistências em 40 partidas.