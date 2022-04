Rincón - Reprodução

Publicado 11/04/2022 11:00 | Atualizado 11/04/2022 13:20

Rio - O ex-jogador Freddy Rincón, de 55 anos, sofreu um grave acidente de carro na madrugada desta segunda-feira, no bairro San Fernando, na cidade de Cali, na Colômbia. De acordo com veículos da imprensa local, o automóvel do ex-volante se chocou com um ônibus e quatro pessoas ficaram feridas no ocorrido.

En el accidente que se presentó sobre la calle 5 con carrera 34 en inmediaciones al Estadio Pascual Guerrero, resultaron heridos el conductor del MIO, el exfutbolista Freddy Rincón y dos mujeres, quienes fueron trasladados a centro asistenciales. #Cali pic.twitter.com/rMzOhvBuOc — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) April 11, 2022

De acordo com o portal "Caracol Radio", da Colômbia, o ex-jogador teria recebido o impacto mais forte do acidente, já que ele estava no lado direito do veículo. Ele teria se submetido a uma operação de emergência, após ser atendido com um traumatismo craniano, e estaria no CTI. O hospital ainda não divulgou informações oficiais sobre o estado de saúde do ex-jogador. Imagens postadas nas redes sociais mostram que o ônibus teve sua frente destruída, além disso, o carro de Rincón foi duramente danificado no lado direito.



Com passagens pelo Tolima e pelo América de Cali, Rincón chegou ao futebol brasileiro em 1994 para defender o Palmeiras. Porém, foi pelo Corinthians que ele viveu seu melhor momento no país entre 1997 e 2000. Além disso, o colombiano jogou pelo Santos e pelo Cruzeiro. O ex-volante também atuou em clubes importantes da Europa como Real Madrid e Napoli.

Aos 55 anos, Rincón atualmente trabalha como comentarista esportivo na Colômbia. Ele ganhou notoriedade mundial ao marcar o gol contra Alemanha na Copa da Itália, em 1990, que garantiu a seleção colombiana a se classificar pela primeira vez na história às oitavas de final de um Mundial. O ex-jogador disputou três Copas do Mundo.