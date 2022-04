Roger Mendonça - Divulgação

Publicado 11/04/2022 13:43

Rio - Com uma goleada por 5 a 1 sobre o Dubai City, o Dibba Al Fujairah, equipe do lateral-esquerdo Roger Mendonça, garantiu o acesso para a primeira divisão do futebol dos Emirados Árabes. Roger foi titular na partida e deu assistência para um dos gols da sua equipe no duelo. O brasileiro celebrou o acesso.

“Estamos todos muito felizes com esse acesso. Esse era um objetivo que a gente tinha desde o início da competição, batalhamos muito para que pudéssemos conquistá-lo, e agora, graças a Deus, conseguimos. Essa conquista é para toda a nossa cidade, que estava empenhada e comprometida na busca pelo acesso e nos empurrou em todos os jogos em casa”, celebrou.

Além do acesso, o Dibba deseja também o título da competição. A equipe do brasileiro é a líder do campeonato. Em 25 jogos disputados, o time conseguiu incríveis 22 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, que aconteceu na primeira rodada, ou seja, o Dibba está invicto há 24 jogos. Faltando três rodadas para o término, a equipe precisa de mais um ponto para conquistar o primeiro lugar do campeonato. Roger destaca a briga pelo título e pede foco na busca pelo objetivo.

“Estamos muito próximos de alcançar o título. Mas, não podemos achar que já está garantido. Temos que conseguir mais um ponto, então, depois do acesso, precisamos focar na próxima partida para podermos conquistar esse título que vai coroar toda essa nossa campanha. Fomos praticamente perfeitos, perdemos apenas uma partida, então vamos em busca também desse objetivo final”, concluiu.