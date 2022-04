Michelle des Boullions levou a melhor no feminino - Divulgação

Publicado 11/04/2022 14:07

Rio - Considerado pela mídia especializada como o Oscar do surfe nacional, o Prêmio Brasileiro Ocyan de Ondas Grandes anunciou neste último domingo, dia 10, em cerimônia realizada às margens do Canal da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, os grandes campeões da temporada de 2022. Ao todo, oito categorias (Bodysurf, Kitesurf, Bodyboard Feminino, Bodyboard Masculino, Wipeout – Tombo – do Ano, Maior Onda do Ano, Onda do Ano Feminina e Onda do Ano Masculina) foram premiadas. O evento, que distribuiu mais de R$ 55 mil em dinheiro, contou com as presenças de vários nomes de peso da modalidade, tais como Carlos Burle, Rico de Souza e Pedro Calado.



Em sua quarta edição, o torneio fechou o ano com o seu recorde de inscrições, foram 448 ondas de seis estados brasileiros (Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo). Outra marca importante para a competição foi uma maior participação de mulheres nesta temporada, com mais de 75 ondas inscritas pelo público feminino, entre os 144 surfistas profissionais e amadores. Entre os estados, o Espírito Santo, com a impressionante 'Avalanche', recebeu dez indicações. O fenômeno rendeu imagens sensacionais e ficou em primeiro lugar em duas categorias: Onda do Ano Masculina e Melhor Onda de Bodyboard Masculino. Em Itacoatiara, em Niterói, as ondas tiveram o segundo maior destaque na premiação, levando nas categorias Maior Onda do Ano, Bodyboard Feminino e Maior Vaca.



O ponto principal da noite foi a disputa acirrada pelo primeiro lugar na categoria Onda do Ano (masculina e feminina). Entre os homens, quem ficou com o primeiro lugar foi Daniel Rangel. “Esse surfe de onda grande não é individual, é excelente trabalho em equipe de para que tudo saia bem no final”, destacou. Já entre as mulheres, a número 1 foi Michelle des Boullions. “Esse prêmio é para todas as mulheres. Acreditem nos seus sonhos, pois tudo é possível e estamos aqui para quebrar barreiras”, disse a atleta, que foi homenageada pela organização do evento com a criação de uma categoria bônus. Das mãos de Rico de Souza, ela levou para casa uma prancha personalizada por ter surfado a maior onda de remada.



A atriz Dani Suzuki, apresentadora do evento, foi consagrada como embaixadora do Prêmio Brasileiro Ocyan de Ondas Grandes e também ganhou uma prancha. Ela, que é uma das referências femininas e grande incentivadora da prática, foi pega de surpresa e agradeceu à organização. “É uma honra fazer parte de um projeto como esse e poder estar ao lado de pessoas tão especiais, pessoas que dão uma imensa contribuição para o crescimento do surfe nacional”.



Votação mobilizou lendas do esporte



Para se ter a exata dimensão da importância do prêmio, o corpo de jurados contou com os votos de lendas da modalidade. Destaques para o norte-americano Mike Stuart, considerado um dos maiores bodyboarders de todos os tempos, Guilherme Tâmega, bodyboarder sete vezes campeão mundial, o surfista Everaldo Pato Teixeira, um dos mais talentosos da categoria e pioneiro na modalidade freesurfer, o especialista em tubos Bruno Santo, e o famoso big rider Eraldo Gueiros. A premiação traz ainda mais visibilidade para o esporte, que passou a fazer parte das competições desde a última edição dos Jogos Olímpicos (Tóquio, 2021).



“Estamos muito orgulhosos dos resultados obtidos esse ano. Tivemos um recorde de inscrições, estamos vendo mais mulheres pedindo passagem em competições de ondas grandes e esse é o nosso maior objetivo, difundir cada vez mais uma modalidade que a cada ano se fortalece”, afirmou Guilherme Braga, um dos idealizadores do projeto.



Já Nir Lander, vice-presidente de Pessoas & Gestão da Ocyan – patrocinador master do evento –, destaca a importância de ser parceiro do Ondas Grandes: “Costumamos dizer que o mar é nosso terreno. Nada mais justo do que apoiarmos um projeto que tenha o mar como foco, especialmente quando ele traz a reboque o incentivo ao esporte e o cuidado com o ecossistema marinho, que esbarram diretamente em ações gerais sociais e de meio ambiente da agenda ESG da Ocyan”.



Além da Ocyan, o prêmio conta com patrocínio Interoceânica, apoio Lyra Navegação, cerveja Kona, quisque K08 e Hotel BE Loft Lounge, apoio de Mídia do Canal Woohoo, Surfguru e RicoSurf e organização Extreme Club e Kauza Marketing.

CONFIRA O TOP 3 EM CADA CATEGORIA (SURFISTA/CINEGRAFISTA):



PRÊMIO OCYAN ONDA DO ANO FEMININA



1º Lugar – Michelle des Boullions/Renan Vignolli



2º Lugar – Raquel Hackert/Devin Henning



3º Lugar – Michaela Fragonese/Yana Vaz





PRÊMIO OCYAN ONDA DO ANO MASCULINA



1º Lugar – Daniel Rangel/Jair Ferreira



2º Lugar – Pedro Calado/Gleyson Silva



3º Lugar – Paulo Diego Imbica/Teo Cury





MAIOR ONDA DO ANO



1º Lugar – Pedro Calado/Gleyson Silva



2º Lugar – Luciano Costa/Xande Bahia



3º Lugar – Ian Cosenza/Renan Vignolli





MAIOR WIPEOUT /VACA DO ANO



1º Lugar – Kalani Latattanzi/Matheus Couto



2º Lugar – Beg Rosemberg/Ronald Lima



3º Lugar – Michaela Fragonese/Michaela Fragonese





MELHOR ONDA DE BODYBOARD FEMININO



1º Lugar – Paola Simão/Guto Ribas



2º Lugar – Camille Oliveira/Adriano Lopes



3º Lugar – Clarissa Barros/Patrícia Ladeira





MELHOR ONDA DE BODYBOARD MASCULINO



1º Lugar – Breno Kuster/Jair Ferreira



2º Lugar – Dudu Pedra/Kalani Latattanzi



3º Lugar – Carlos Bell/Jair Ferreira





MELHOR ONDA DO ANO KITESURF



1º Lugar – Sebastian Ribeiro/Tiago Azzi



2º Lugar – Pedro Matos/Léo Chines



3º Lugar – Rafael Franco/Alessandra Viana





MELHOR ONDA DE BODYSURF



1º Lugar – Breno Diniz/Sheila Machado



2º Lugar – Higor Scheiner/Felipe Simões



3º Lugar – Yuri Pecene/Pedro Rolon