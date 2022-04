Luto - Reprodução

LutoReprodução

Publicado 11/04/2022 15:15 | Atualizado 11/04/2022 15:16

Rio - A velejadora Eya Guezguez, de 17 anos, morreu no último domingo após ser atingida por ventos fortes no mar. De acordo com o portal 'Ettachkila', a tunisiana teve a embarcação virada após mau tempo no oceano. O acidente ocorreu durante treino da seleção do país.



Eya Guezguez, de 17 anos, morreu no último domingo Foto: Reprodução/Twitter

Guezguez participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano passado, e era uma promessa do esporte. A irmã gêmea de Eya, Sarra Guezguez, também estava na embarcação, mas conseguiu sobreviver à tragédia. A dupla foi a mais nova a representar a Tunísia em Olimpíadas.

Nos Jogos Olímpicos do ano passado, Eya e Sarra Guezguez particparam da prova 49ers FX e ficaram na 21ª posição. A prova teve como vencedoras as brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze, que já haviam sido campeãs nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016.