O alemão Tony Kroos é um dos destaques do desfalcado Real Madrid, que tenta tirar do Barcelona de Messi a liderança do Campeonato Espanhol, hoje, no Santiago Bernabéu - AFP

Publicado 11/04/2022 15:06

Rio - A trajetória do meio-campista alemão Toni Kroos junto ao Real Madrid pode estar chegando próxima do fim. De acordo com o jornal El Nacional, o atleta de 32 anos está considerando uma mudança de ares da La Liga para a Premier League, mais precisamente para o Manchester City .

Com os jovens Federico Valverde, de 23 anos, e Eduardo Camavinga, de 19 anos, se tornando as principais apostas do presidente Florentino Pérez para o meio-campo Merengue. O meia alemão vê com certa distância a possibilidade de uma renovação contratual.



Ainda de acordo com a publicação, o Manchester City está estudando a possibilidade de oferecer ao Real Madrid cerca de 25 milhões de euros pela contratação de Toni Kroos. No Real Madrid desde 2014, o meio-campista se firmou como titular absoluto da equipe ao longo de diversas temporadas, conquistando títulos importantes com o Real Madrid.