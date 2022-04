Tite, técnico da Seleção Brasileira - Lucas Figueiredo/CBF

Tite, técnico da Seleção BrasileiraLucas Figueiredo/CBF

Publicado 11/04/2022 18:35

Madri (ESP) - Em viagem pela Europa para acompanhar jogadores brasileiros, o técnico Tite revelou em entrevista à imprensa espanhola que teve uma conversa com Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, para falar de Vini Jr. O comandante da Seleção disse que o atacante sente-se mais à vontade depois de marcar seu primeiro gol com a Amarelinha, na goleada sobre o Chile em março.

"Agora ele entra com mais naturalidade, como se tivesse tirado um peso. Perguntei ao Ancelotti sobre o que poderíamos fazer, que funções táticas faziam no Real Madrid para ajudá-lo na Seleção a jogar como no Real Madrid. Tratamos de situações ofensivas que lhe deram liberdade criativa, de um contra um, do processo criativo. É uma coisa bonita e transparente de dois técnicos que querem o melhor para ele" afirmou Tite ao "Marca".

Questionado sobre sua saída da Seleção Brasileira, após a Copa do Mundo do Qatar, Tite frisou que tem preferência por um brasileiro no seu lugar, e falou que sobre sua família em meio ao tempo que está no comando.



"Tem muito tempo ainda, mas existem grandes técnicos brasileiros. Não tenho esse direito, mas sim (preferência por brasileiro), ainda que eu respeite todos. A família está muito exposta também. A exposição é grande, bonita e maravilhosa, mas é dura também", disse.

Tite também foi perguntando sobre sua relação com Neymar, que vem sendo criticado pela imprensa francesa. Recentemente, um jornalista da "RMC Sport" citou que o camisa 10 "chegava bêbado" aos treinos.



"Não posso falar do que dizem sobre Neymar. Eu valorizo a relação pessoal que tenho com ele, o tempo que passamos juntos, as relações leais, os treinamentos, a qualidade do jogo quando estamos juntos. O que posso dizer é que a nível de comportamento não tive nem um só problema com ele", finalizou.