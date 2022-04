Apresentador Neto - Os Donos da Bola - Foto: Reprodução/Band

Apresentador Neto - Os Donos da BolaFoto: Reprodução/Band

Publicado 11/04/2022 16:55

Rio - Após detonar o atacante Calleri, do São Paulo, na última semana, Neto criticou Cristiano Ronaldo por tapa em celular de torcedor no sábado. Após derrota do Manchester United para o Everton, o atacante português saiu indignado de campo e derrubou o aparelho de telefone de um garoto que o filmava. O apresentador do 'Donos da Bola' disse ter perdido admiração pelo jogador.



"Esse vagabundo, safado. Hoje, eu odeio você, Cristiano Ronaldo. Você perdeu um fã incondicional. Eu venerava você. Você é um m... Desculpem a palavra. Você não é gente. O que você fez com o menino? O menino é autista - e se não fosse não teria problema. Quando você dá um tapa forte em uma criança, como você deu, você é um banana, um vagabundo", disse Neto, antes de emendar:

"Foi o primeiro jogo dele, com a mãe. Seu vagabundo! Não quer mais voltar no estádio e agora você quer chamar o menino para ver o jogo? Para quê? Agora? [...] O que você fez é tão deplorável, que tudo o que você conquistou na carreira, para mim acabou. Você é um banana. Você é um idiota. Você não serve para ser o ídolo que eu achava que você era. Você não é ninguém", completou.