Ex-jogador do Liverpool detona atitude de Cristiano Ronaldo: 'Acredita que é Deus'Foto: Anthony Devlin/AFP

Publicado 11/04/2022 15:48

Rio - O ex-jogador do Liverpool, José Enrique, criticou a atitude de Cristiano Ronaldo, após o craque português do Manchester United, da Inglaterra, ter dado um tapa na mão de um torcedor autista do Everton e quebrado o celular do jovem. O ex-atleta se pronunciou sobre o caso e afirmou que o atacante "acredita que é Deus".

"Eu sempre disse que não gosto dele. Ele acredita que é Deus e que pode fazer o que quiser. Isso não significa que ele não seja um dos melhores jogadores da história do futebol, mas, como pessoa, eu não gosto dele", disparou José Enrique, nas redes sociais.



Após a repercussão, Cristiano Ronaldo pediu desculpas nas redes sociais e convidou o torcedor "como um sinal de fair play", para amenizar a situação. No entanto, a mãe do jovem, Sarah Kelly, relatou que o menino de 14 anos estava no estádio pela primeira vez e acusou o atacante português de agressão.

"Nunca é fácil lidar com emoções em momentos difíceis como o que estamos enfrentando. No entanto, temos sempre que ser respeitosos, pacientes e dar exemplo para todos os jovens que amam este belo esporte”, disse ele, que ainda fez um convite. Gostaria de me desculpar pela explosão e, se possível, convidar este torcedor para assistir a um jogo em Old Trafford como um sinal de fair-play", disse Cristiano Ronaldo, nas redes sociais.

"Estávamos filmando os jogadores do United entrando no vestiário, quando Jake abaixou o celular porque Ronaldo bateu na mão dele e sua mão estava sangrando. Ele abaixou o celular para ver o que aconteceu, não conseguia nem falar", relatou Sarah Kelly, mãe do torcedor.