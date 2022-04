Detalhe do novo uniforme da Juventus - Reprodução/FootyHeadlines

Publicado 11/04/2022 16:15

Rio - Um torcedor da Juventus, da Itália, divulgou as imagens do novo uniforme do clube para a temporada 2022/23. O fã, que mora nos Emirados Árabes Unidos, revelou ter visto o produto sendo exibido em uma loja da Adidas, fornecedora de material esportivo da equipe, em seu país.

A nova camisa da Velha Senhora será com a tradicional cor branca e suas faixas pretas. No entanto, as listras terão pequenos triângulos pretos, trazendo um design mais moderno para o uniforme da equipe. Além disso, o patrocinador "Jeep" também teve mudanças na sua logo, adicionando raios entre as letras, simulando uma tempestade.

Após o vazamento feito pelo torcedor, o portal inglês "FootyHeadlines", divulgou novas imagens da camisa que será utilizada pela Juventus na temporada 2022/23. Confira:

