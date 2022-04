Novak Djokovic ao lado de Neymar Júnior e Marco Verratti - Reprodução/Instagram

Novak Djokovic ao lado de Neymar Júnior e Marco VerrattiReprodução/Instagram

Publicado 11/04/2022 16:38

Rio - O tenista Novak Djokovic, que se envolveu em grade polêmica no começo do ano, pois se recusou a tomar a vacina contra a Covid-19, teve um encontro especial nesta segunda-feira (11). O atleta, que está disputando o Masters 1000, em Mônaco, recebeu a visita de Neymar Júnior e Marco Verratti, atletas do Paris Saint-Germain. O sérvio, inclusive, bateu uma bola com o brasileiro e o italiano. Confira:

@neymarjr #marcoverratti pic.twitter.com/7eiZV4BWU8 — Novak Djokovic (@DjokerNole) April 11, 2022

Este é apenas o segundo torneio que Novak Djokovic disputa no ano. Após ser deportado da Austrália ao tentar jogar o Australian Open, no começo do ano, o sérvio apenas disputou o ATP 500, em Dubai, nos Emirados Árabes. No evento, ocorrido no final de fevereiro, Djoko chegou até as quartas de final, e foi eliminado para Jiri Veselý, da República Tcheca, atual número 74 no ranking.