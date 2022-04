A auxiliar Marcielly Netto leva mão à boca após agressão com cabeçada do técnico Rafael Soriano, ex-Desportiva, em partida pelo Campeonato Capixaba - Reprodução de vídeo

Publicado 11/04/2022 16:34 | Atualizado 11/04/2022 16:34

Rio - A repercussão da agressão do técnico Rafael Soriano contra a auxiliar Marcielly Netto, foi bastante comentada pelo quadro "Central do Apito", do Seleção SporTV nesta segunda-feira. Na ocasião, a ex-árbitra Fernanda Colombo chorou após comentar sobre o caso ocorrido no último domingo, pelas quartas de final do Campeonato Capixaba, entre a Desportiva Ferroviária e Nova Venécia.

Em seguida, Colombo, que trabalhou como assistente em jogos do futebol brasileiro, pediu desculpas para os colegas e ex-árbitros Sálvio Spínola e Sandro Meira Ricci, por não ter segurado as lágrimas. A emoção da ex-árbitra repercutiu entre os internautas nas redes sociais.

Nesta segunda-feira, além de ter sido demitido da Desportiva Ferroviária, Rafael Soriano foi suspenso de forma preventiva por 30 dias pelo TJD-ES (Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Espírito Santos). A FFES (Federação de Futebol do Estado do Espírito Santos) publicou uma nota de repúdio contra a agressão do treinador e informou que ele será punido com uma suspensão de 180 dias.

Central do Apito no #selecaosportv

Com análise da primeira rodada do Brasileirão, novo comando da arbitragem brasileira e depoimento emocionado da Fernanda Colombo.

“Quando tentam inverter o lado da vítima “

Vale ver no @Sport em instantes. pic.twitter.com/b6MJb15hcx — Salvio Spinola (@SalvioSpinola) April 11, 2022