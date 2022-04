Cogitado no Vasco, zagueiro acerta com clube da Série A - Foto: Bruno Cantini/Atlético

Publicado 12/04/2022 21:41

Rio - Cogitado no Vasco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Vitor Mendes, de 23 anos, retornou ao Juventude e foi anunciado como o novo reforço nesta terça-feira (12). No ano passado, o jogador foi um dos destaques do clube gaúcho na campanha de permanência na elite do futebol brasileiro.

O zagueiro estava sendo especulado para atuar pelo Vasco nesta temporada, mas acabou acertando o retorno ao Juventude. Por outro lado, o Cruz-Maltino agiu rápido e contratou Danilo Boza, que também estava no Jaconero.

Com a camisa do Atlético-MG, Vitor Mendes disputou o Campeonato Mineiro, mas atuou em apenas três partidas. O zagueiro estava disputando a posição com Júnior Alonso, Godin e Réver. A tendência é de que o jogador chegue em Caxias do Sul nesta quarta-feira, para realizar os exames médicos e assinar o contrato.