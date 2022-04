Isco, meio-campista do Real Madrid. - GABRIEL BOUYS/AFP

Publicado 12/04/2022 19:57

Próximo de se tornar mais uma vez campeão espanhol e nas semifinais da Champions League após eliminar o Chelsea, o Real Madrid vive um momento turbulento nos bastidores envolvendo um suposto vazamento de informações.



Depois da imprensa espanhola ter revelado que Carlo Ancelotti decidiu anunciar os titulares para o jogo contra o time inglês duas horas antes do início da partida para descobrir quem andava passando informações do vestiário nos últimos jogos, os torcedores apontaram o nome de Isco.

Fora da partida desta terça por conta de uma lesão, o meia espanhol resolveu se defender, respondendo a um usuário no Twitter.

“O Isco não é. Eu nem estou convocado, por isso não assisti à palestra técnica. Vão destilar ódio para o outro lado, tristes", desabafou.

Isco no es, ya que no estoy convocado y no he asistido a la charla técnica, a mandar hate a otro lado! TRISTES